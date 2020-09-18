В стране и мире СК возбудил уголовное дело после отравления детей хлором в Петербурге Светлана Головина В результате инцидента пострадали восемь детей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» По факту массового отравления детей парами хлора в бассейне Санкт-Петербурга главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. В результате инцидента пострадали восемь детей. «Пять человек госпитализированы, еще троих врачи осмотрели на месте. На данный момент с детьми работают в больнице», - сообщила «Звезде» пресс-секретарь Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Помимо этого, прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга по факту произошедшего начала проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует