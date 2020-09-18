Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»
Драма Дмитрия Давыдова повествует о судье якутской знахарки-отшельницы.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Лучшим фильмов на фестивале «Кинотавр» признана картина Дмитрия Давыдова «Пугало». Драма повествует о судьбе якутской знахарки.
«Якутский фильм впервые на "Кинотавре"» - и сразу приз! Спасибо», - сказал Давыдов в ходе торжественной церимонии.
Роль знахарки-отшельницы в фильме сыграла актриса Валентина Романова-Чыскыырай. Она также получила награду за лучшую женску роль.
Закроет фестиваль «Кинотавр» в Сочи драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Этот фильм удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.