Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лина Давыдова
20:42 18.09.2020
Драма Дмитрия Давыдова повествует о судье якутской знахарки-отшельницы.
Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Лучшим фильмов на фестивале «Кинотавр» признана картина Дмитрия Давыдова «Пугало». Драма повествует о судьбе якутской знахарки.

«Якутский фильм впервые на "Кинотавре"» - и сразу приз! Спасибо», - сказал Давыдов в ходе торжественной церимонии.

Роль знахарки-отшельницы в фильме сыграла актриса Валентина Романова-Чыскыырай. Она также получила награду за лучшую женску роль.

Закроет фестиваль «Кинотавр» в Сочи драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Этот фильм удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
20:42 В стране и мире
Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»
19:25 В стране и мире
Видео
Дети отравились парами хлора при купании в бассейне в Санкт-Петербурге
17:57 В стране и мире
Видео
Басманный суд арестовал директора центра подготовки сборных Кравцова
16:53 В стране и мире
Видео
Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката
16:22 Армия
Видео
Генштаб ВС РФ: ответственность за возможную эскалацию в Черном море лежит на США и их союзниках
Популярное
Популярное
Видео
Ленивые убийцы и «экономика поцелуев»: в США вручили Шнобелевскую премию
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата самолетов-разведчиков над Балтикой
Видео
Две по цене одной: как Илон Маск хотел купить российские ракеты для SpaceX
В Instagram Заворотнюк появились новые фотографии
Видео
Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.