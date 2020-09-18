Уровень Амура у Хабаровска превысил критическую отметку
На Дальнем Востоке возле Хабаровска уровень Амура превысил критическую отметку и утром 18 сентября составил 615 сантиметров.
Происходящее угрожает не только окрестным районам, но уже и центру города.
«Это товарищество Березка вблизи села Владимировка. Вода здесь начинает прибывать при уровне 5 метров, а сейчас он уже 6», - передает с места корреспондент «Звезды» Мария Герман.
На данный момент затоплены десятки жилых домов.
В соседнем Еврейском автономном округе уже подсчитывают ущерб. Больше всего пострадало село Ленинское, где на этой неделе прорвало дамбу.
Подразделения Восточного округа для защиты домов и дорог от воды уложили свыше сотни тысяч мешков песка.
Также продолжают оказывать адресную помощь местным жителям продуктами, питьевой водой и медикаментами.
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