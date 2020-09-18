Российский Су-27 сопроводил американский «Посейдон» над Черным морем

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к Государственной границе РФ воздушную цель. Для ее опознавания в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Воздушную цель идентифицировали как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Су-27 сопроводил его над акваторией Черного моря. После разворота американского самолета от Госграницы России истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Полет С-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Госграницы американским самолетом допущено не было.