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Провокации у границ: в Минобороны обсудили возросшее число иностранных разведчиков над Черным морем

Светлана Головина
Виктория Косогляденко
19:35 18.09.2020
Россия неоднократно инициировала предложения, направленные на предотвращение данных инцидентов, однако достичь взаимопонимания не удалось.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В пятницу, 18 сентября, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что российские истребители в 2020 году совершают почти в два раза больше вылетов для сопровождения иностранных военных самолетов над Черным морем по сравнению с предыдущим годом.

Аэродромы тактических сил распределены по всему полуострову. На задание экипажи отправляются оттуда, откуда ближе всего до цели, которую нужно сопроводить.

Только за последнее время в зоны дежурства над Крымом и Черным  морем российские самолеты поднимались 27 раз.

В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 км.

Помимо этого, Рудской отметил, что над Черным морем действует не только разведывательная авиация НАТО, но и американские стратегические бомбардировщики.

 «28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа», - пояснил он.

Такой интерес понятен, ведь на Черноморском флоте сейчас самое современное вооружение - техника, про возможности которой хочется знать больше, и отчасти по этому наши средства ПВО ни разу не пропустили ни единого  случая опасного сближения.

Военачальник акцентировал, что Россия неоднократно инициировала предложения, направленные на предотвращение данных инцидентов, однако достичь взаимопонимания не удалось

«В ходе двусторонних контактов с США и Североатлантическим альянсом мы неоднократно инициировали обсуждение вопросов предотвращения инцидентов в военной сфере, предлагали конкретные меры, направленные на снижение опасной военной деятельности по линии соприкосновения Россия-НАТО. Наши предложения понимания не нашли», - заключил Рудской.

Незадолго до этого начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ заявил, что ответственность за эскалацию в Черноморском регионе при возможном обострении ситуации будет лежать на Соединенных Штатах и НАТО.

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