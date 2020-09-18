Дети отравились парами хлора при купании в бассейне в Санкт-Петербурге
Пятеро детей госпитализированы с отравлением в легкой и средней степени тяжести.
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Восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Пятеро из них доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.
У двоих из госпитализированных детей - легкая степень отравления, трое - находятся в средней степени тяжести. Еще трем детям оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.