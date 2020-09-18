Дети отравились парами хлора при купании в бассейне в Санкт-Петербурге

Восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Пятеро из них доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.

У двоих из госпитализированных детей - легкая степень отравления, трое - находятся в средней степени тяжести. Еще трем детям оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.