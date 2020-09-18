Разведку у российских границ за неделю вели 44 иностранных самолета

Российские истребители дежурных сил ПВО пять раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной газетой «Красная Звезда».

© Минобороны России

Вдоль границ РФ за минувшую неделю разведывательную деятельность вели 44 самолета-разведчика, а также 10 БПЛА. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.