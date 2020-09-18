«Я не буду истерить»: Пашаев прокомментировал лишение статуса адвоката

Юрист Эльман Пашаев после лишения статуса адвоката заявил, что не считает себя виновным в нарушении адвокатской этики и с уважением относится к решению коллег.

«Если вы хотите, чтобы я расстраивался, этого не будет. Да, было очень напряженное обсуждение, но я считаю, что я ничего не нарушил. Вся ссылка идет на разглашении адвокатской тайны, но это право только моего подзащитного», - сказал правозащитник.

Пашаев отметил, что получил от своего подзащитного Михаила Ефремова обращение, в котором актер пишет о том, что его адвокат высоко профессионально выполняет свои обязанности и взаимодействует с журналистами исключительно по его просьбе, не разглашая адвокатскую тайну, в полном соответствии с законом об адвокатской этике.

«Я не буду истерить. Я абсолютно в хорошем настроении и боевом духе. Адвокаты, как спортсмены, вышли на баталии и бились достойно с большим уважением. Я благодарен каждому члену совета», - заключил правозащитник.

Решение Совета адвокатской палаты Северной Осетии о лишении Пашаева статуса адвоката было принято 18 сентября.

Напомним, что суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погиб человек. Пашаев безуспешно пытался доказать, что за рулем автомобиля находился не актер, а другой человек.