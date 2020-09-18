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«Я не буду истерить»: Пашаев прокомментировал лишение статуса адвоката

Светлана Головина
18:51 18.09.2020
Правозащитник отметил, что в процессе по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова он действовал по праву своего подзащитного.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Юрист Эльман Пашаев после лишения статуса адвоката заявил, что не считает себя виновным в нарушении адвокатской этики и с уважением относится к решению коллег.

«Если вы хотите, чтобы я расстраивался, этого не будет. Да, было очень напряженное обсуждение, но я считаю, что я ничего не нарушил. Вся ссылка идет на разглашении адвокатской тайны, но это право только моего подзащитного», - сказал правозащитник.

Пашаев отметил, что получил от своего подзащитного Михаила Ефремова обращение, в котором актер пишет о том, что его адвокат высоко профессионально выполняет свои обязанности и взаимодействует с журналистами исключительно по его просьбе, не разглашая адвокатскую тайну, в полном соответствии с законом об адвокатской этике.

«Я не буду истерить. Я абсолютно в хорошем настроении и боевом духе. Адвокаты, как спортсмены, вышли на баталии и бились достойно с большим уважением. Я благодарен каждому члену совета», - заключил правозащитник.

Решение Совета адвокатской палаты Северной Осетии о лишении Пашаева статуса адвоката было принято 18 сентября.

Напомним, что суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погиб человек. Пашаев безуспешно пытался доказать, что за рулем автомобиля находился не актер, а другой человек.

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