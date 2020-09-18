Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве
Виновник инцидента был задержан. Пострадавших нет.
© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости
В пятницу, 18 сентября, в Москве автомобиль врезался в ограждение резиденции посла Соединенных Штатов (Спасо-Хаус).
«Примерно в 16.20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденцию посла США в Москве», - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте дипмиссии.
Уточняется, что виновник инцидента был задержан. Пострадавших нет.
Также в заявлении отмечается, что посла Джона Салливана в момент инцидента не было дома.