В стране и мире Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве Светлана Головина Виновник инцидента был задержан. Пострадавших нет. © Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости В пятницу, 18 сентября, в Москве автомобиль врезался в ограждение резиденции посла Соединенных Штатов (Спасо-Хаус). «Примерно в 16.20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденцию посла США в Москве», - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте дипмиссии. Уточняется, что виновник инцидента был задержан. Пострадавших нет. Также в заявлении отмечается, что посла Джона Салливана в момент инцидента не было дома. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует