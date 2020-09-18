«Опасная игра»: Лавров о нефтяной сделке США и сирийских курдов

Грубейшим нарушением международного права назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров нефтяную сделку между США и сирийскими курдами. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости.

По словам главы МИД, это нелигитимное соглашение позволяет американской нефтяной компании добывать углеводороды на территории суверенного Сирийского государства.

«Это опасная игра. Американцы по привычке идут на подобного рода действия по созданию хаоса, который, они надеются, будет управляем. Они далеко, и это их в общем-то не особо заботит. Но для региона последствия могут быть катастрофические, если они здесь будут продвигать тенденции сепаратизма», - заявил глава МИД РФ.

Еще одной тревожной тенденцией Сергей Лавров назвал размещение в Европе американских крылатых ракет в непосредственной близости от российских границ. Как подчеркнул министр, противоракетные установки, которые уже находятся в Румынии и Польше, могут использоваться не только в оборонительных, но и в наступательных целях.

По словам Лаврова, раньше запуск ударных крылатых ракет из этих установок был запрещен договором о РСМД. Но после выхода американцев - под надуманным предлогом - из этого соглашения у них оказались «развязаны руки».