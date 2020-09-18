Ростуризм назвал сроки запуска второго этапа программы кешбэка за туры

Второй этап программы кешбэка за путешествия по России начнется в октябре, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Уточняется, что существенные изменения будут внесены в правила возврата средств за поездки. В частности, приобрести путевку или забронировать отель можно будет на срок от двух дней, а не от четырех, как было ранее, например, чтобы поехать на выходные.

Помимо этого, будет отменен минимальный порог для возврата денег, а максимальный кешбэк будет увеличен до 50 тысяч рублей.

Накануне в Ростуризме сообщали, что в программу будут добавлены санатории и места детского отдыха.

Впервые акционная программа стимулирования турпоездок внутри страны с возможностью кешбэка прошла с 21 по 28 августа. Туристы смогли получить возврат средств за поездку до 15 тысяч рублей.