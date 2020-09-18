Басманный суд арестовал директора центра подготовки сборных Кравцова

В Басманном суде Москвы после заседания судейская коллегия приняла решение арестовать директора центра подготовки сборных России Александра Кравцова.

Руководителю организации предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. В случае вынесения ему обвинительного приговора, Кравцову может грозить до десяти лет тюрьмы.

По данным следствия, директор центра начислял зарплату фиктивным сотрудникам. Всего людям, которые фактически не работали в сборной, но получали при этом деньги, было переведено около 14 миллионов рублей. Свою вину Кравцов пока не признает.

Как заявил накануне глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин, его ведомство окажет всесторонне содействие органам предварительного расследования.