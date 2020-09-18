Подозреваемого в убийстве детей в Рыбинске доставили на допрос

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних сестер в Рыбинске был доставлен на допрос к следователю. Видео было опубликовано Следственным комитетом России.

На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов привезли мужчину с соблюдением всех мер безопасности, после чего он заявил, что признает свою вину и раскаивается в содеянном.

Подозреваемый был задержан 18 сентября в одном из садоводческих товариществ Рыбинска, где он «отсиживался» в кустах. Всего к участию в поисках подозреваемого ежедневно были задействованы около 200 сотрудников правоохранительных органов.

Сразу после задержания мужчина рассказал правоохранителям на видео о деталях убийства.

Накануне местные жители, не оставшиеся равнодушными к трагедии, организовали возле подъезда стихийный мемориал, к которому приносят детские игрушки.



В то же время детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала провести детальное и комплексное расследование произошедшего.

Трагедия произошла 15 сентября. Мать погибших обнаружила тела дочерей в квартире с признаками насильственной смерти.