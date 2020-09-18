В турагентстве уточнили состояние пострадавших в ДТП россиян в Турции

В турфирме «Пегас Туристик», через которую попавшие в ДТП в Турции россияне организовывали поездку, рассказали, что все семеро пострадавших чувствуют себя хорошо.

Более подробную информацию об обстоятельствах случившегося «Звезде» пообещали предоставить после того, как будет получена официальная информация от страховой компании.

«Не рисуйте себе страшных картинок. Все живы, здоровы, и все нормально», - прокомментировала генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

Как сообщил ранее российский журналист, который случайно стал очевидцем происшествия, поскольку сам был путешественником в одном из пострадавших в ДТП автобусах, все семь человек, которые были госпитализированы, являются жителями Москвы и Подмосковья.