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«Мы увидели, как автобус врезается в дерево, а слева был обрыв»: россиянин рассказал о ДТП в Турции

Валентина Пескова
16:13 18.09.2020
Участник аварии в Турции сообщил, что турецкие бригады скорой помощи приехали на место ДТП только через полтора часа.
«Мы увидели, как автобус врезается в дерево, а слева был обрыв»: россиянин рассказал о ДТП в Турции
© Фото: Сергей Панин, E1.RU

Российские туристы, попавшие в ДТП на горной дороге в Турции, к счастью, не получили фатальных травм. При этом, все семь человек, которые были госпитализированы, являются жителями Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил российский журналист, редактор сайта Е1 Сергей Панин, находившийся в одном из попавших в ДТП автобусов с туристами в Турции.

Как рассказал очевидец, туристические автобусы двигались с путешественниками по традиционному экскурсионному маршруту. Пассажиры ехали с прогулки на яхте до места, где у них была по программе запланирована рыбалка.

«В какой-то момент автобус, ехавший за нами, врезался в наш автобус. Скорость была небольшая, видимо, водитель просто отвлекся. Никто не придал этому большого значения и буквально через десять минут экскурсия поехала дальше. Однако в следующий момент мы увидели, как тот автобус врезается дерево. При этом слева от него был обрыв на горной дороге, и затем он просто перевернулся на левый бок», - рассказал журналист.

Как сообщил Сергей Панин, машины скорой помощи с бригадами турецких медиков прибыли на место аварии только через полтора часа. Все это время второй автобус не мог уехать с места ДТП и добраться до финальной точки своего маршрута. К счастью, все повреждения у пострадавших россиян совместимы с жизнью: это переломы руки, ноги и ушибы головы.

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