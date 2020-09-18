Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

В пятницу, 18 сентября, Центральный банк России объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось, однако дезинфляционные риски все еще преобладают в среднесрочной перспективе.

По информации Центробанка, после активной стадии восстановление экономической активности населения замедлится, что окажет сдерживающее влияние на темпы роста цен в стране.

Также в регуляторе уточнили, что при принятии решений последующих решений совет директоров будет оценивать, насколько влияет на денежно-кредитную политику прекращение принятых на фоне пандемии коронавируса мер.

Снижение ключевой ставки произошло в конце июля с 4,5 до 4,25% годовых.