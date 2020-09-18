Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката

Юрист Эльман Пашаев, защищавший в суде интересы актера Михаила Ефремова, официально лишен статуса адвоката. Такое решение приняли в Совете адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания (АП РСО).

Ранее квалификационная коллегия палаты нашла в действиях Пашаева при ведении дела своего подзащитного наличие дисциплинарного проступка.

«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», - подчеркнул президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Президент ФПА РФ не исключил, что в выборе меры взыскания Совет адвокатской палаты Северной Осетии укрепила и решительность Минюста России по данному случаю. Как отметил Пилипенко, все участники дисциплинарного производства действовали согласно предоставленным федеральным законодательством полномочиям.

Известно, что визави Пашаева, адвоката Александра Добровинского, ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности. Этот вопрос будет рассмотрен в Москве.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев безуспешно пытался доказать, что за рулем автомобиля находился не актер, а другой человек.