Директор Ленинградского зоопарка рассказала, как спасла капибару от гибели во время пожара

Директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба рассказала «Звезде», как она вместе с коллегами спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике-укрытии на территории вольера для летнего содержания животных.

«После полуночи у нас произошло возгорание, но благодаря своевременной реакции всех служб обошлось без пострадавших. Прибывшие пожарные быстро все потушили. Мы с коллегами также сразу приехали, выловили капибару и пересадили ее в другой вольер», - рассказала Ирина Скиба.

По словам директора зоопарка, возгорание произошло в домике, где в летний сезон животные могут укрываться от непогоды или отдыхать от посетителей. Из-за того, что он был очень старый, сильный ветер мог вырвать кабель, что и привело к пожару. Во время возгорания сработала пожарная сигнализация и система отключения питания.

В настоящее время зоопарк работает в штатном режиме.