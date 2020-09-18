СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи Баталова

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи народного артиста России Алексея Баталова.

«На основании материалов ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России - "Мошенничество"», - сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Уточняется, что по информации следователей вдова артиста Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем были лишены доли квартиры в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре столицы, а также крупной суммы денег, находящейся на банковских счетах.

На данный момент сотрудники СК вместе с полицейскими изучают банковские выписки. В ближайшее время они получат документы на недвижимость и копии нотариальных документов, пишет ТАСС.

Информация о том, что супруга и дочь Баталова остались без средств к существованию и подали заявление в правоохранительные органы, появилась накануне. По их словам, виновниками произошедшего стала супружеская пара, которая взялась их опекать после смерти кормильца.