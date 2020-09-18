Германия оценила готовность «Северного потока - 2» на 97%

Газопровод «Северный поток - 2» достроен на 97%, заявила премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг.

«Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97%», - заявила Шлезвиг.

Помимо этого, премьер отметила, что угрозы Соединенных Штатов ввести санкции против порта Мукран, где находится логистическая база проекта, «чудовищны», пишет РИА Новости.

Ранее США ввели санкции против «Северного потока - 2» и заявили о намерении расширить их в отношении германской стороны в случае завершения строительства и использования газопровода.

Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год пройдет через Балтийское море от побережья России до Германии.