Объезд, кинологи, опрос: как проходил поиск подозреваемого в убийстве детей в Рыбинске

Министерство внутренних дел предоставило кадры поиска и задержания подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетних девочек в Рыбинске.

На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов для поиска преступника проводили объезд города, задействовали кинологов, а также опрашивали местных жителей.

Уточняется, что в ходе анализа полученной информации оперативниками были определены места возможного нахождения злоумышленника, где мужчина и был задержан.

«18 сентября при прочесывании местности в районе расположения садоводческих товариществ Рыбинска сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый, который пытался спрятаться», - отметили в МВД.

Всего к участию в поисках подозреваемого ежедневно были задействованы около 200 сотрудников правоохранительных органов.

Трагедия произошла 15 сентября в одном из жилых домов Рыбинска. Женщина обнаружила тела своих детей - 8 и 13 лет - с признаками насильственной смерти.