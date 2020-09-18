Две по цене одной: как Илон Маск хотел купить российские ракеты для SpaceX

В биографии американского предпринимателя и покорителя космоса Илона Маска существует несколько неожиданных поворотов. Один из них - поездка в Москву с целью приобретения нескольких российских ракет. Если бы она закончилась не так, как закончилась, полетов Маска в космос и вовсе могло бы не быть.

Планировалось, что из России он уедет с тремя ракетами. Однако стороны не сошлись в условиях сделки. Действительный член академии космонавтики РФ и в прошлом представитель компании «Космотранс», участвовавшей в переговорах, Владимир Михайлов вспоминает, что переговоры длились около полутора часов.

Сторона-продавец огласила цену в восемь миллионов долларов за одну ракету, в то время как Маск хотел потратить аналогичную сумму за две. Консенсуса не последовало.

«Продать это в принципе невозможно. Что такое ракетный комплекс? Это позиционный район с огромным подземным сооружением, внутри которого лежит ракета. Она вставляется на заводе и больше никогда не вынимается», - рассказывает Михайлов.

Переговоры не удались. Однако недоумение, с которым Маск покинул Москву, быстро сменилось очередной амбициозной идеей - почему, если нельзя купить ракету, не построить ее самому?

О том, как далее развивалась инженерная мысль предпринимателя, смотрите в новом выпуске «Кода доступа», посвященном гению из ЮАР, на сайте телеканала «Звезда» или на YouТube. Также в нем российский астрофизик, ведущий специалист NASA Вячеслав Турышев вспоминает о своих первых впечатлениях от знакомства с Маском и объясняет, почему его не стоит называть ботаником.