Кузнецова призвала провести комплексное расследование убийства детей в Рыбинске

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что по факту жестокого убийства двух малолетних сестер в Рыбинске должно быть проведено глубокое комплексное расследование.

«Здесь должно быть комплексное расследование не только в отношении преступника, но и в отношении тех возможных причин, по которым он оказался рядом с детьми. Знала или не знала мама об этом, почему не знала, были ли предпосылки для того, чтобы эту ситуацию не допустить», - сказала детский омбудсмен.

Кузнецова отметила, что на данный момент в Государственную думу внесен законопроект, согласно которому за вышедшими на свободу педофилами будет осуществляться жесткий контроль.

«Мы должны работать на опережение. Мы должны понимать, что человек осужден, но и меры по профилактике подобных трагедий точно приняты», - заключила она.

Ранее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого мужчину в совершении изнасилования и убийства девочек.

На данный момент местные жители, не оставшиеся равнодушными к трагедии, организовали возле подъезда мемориал, к которому приносят детские игрушки.

Страшная трагедия произошла 15 сентября. Женщина обнаружила тела своих дочерей с признаками насильственной смерти.