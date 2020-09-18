СМИ: в Турции опрокинулся автобус с россиянами

На горной дороге в Турции столкнулись два автобуса с туристами, среди которых находились в том числе граждане РФ. Водитель первого транспортного средства потерял управление и на небольшой скорости врезался в дерево, которое после этого упало на него. После этого в него въехал сзади другой автобус с туристами, однако удар был не сильным.

В одном из попавших в ДТП автобусов находился российский журналист, главный редактор портала Е1 Сергей Панин.

«Первый автобус перевернулся на левый бок, позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались скамейки», - приводит слова Панина сайт Е1.

В результате ДТП семь человек получили переломы, ушибы и повреждения головы. Пострадавших удалось доставить в лагерь, куда направлялся автобус. Их забрала скорая помощь.