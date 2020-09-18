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Творец будущего: ведущий сотрудник NASA рассказал о впечатлениях от первой встречи с Илоном Маском

Егор Левин
15:00 18.09.2020
Как отметил ученый, «ходячая энциклопедия», как называли Маска в детстве, быстро стал самым обсуждаемым человеком в космической отрасли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pang Xinglei, Xinhua, Globallookpress

Ведущий сотрудник NASA Вячеслав Турышев рассказал в эксклюзивном интервью программе «Код доступа» на телеканале «Звезда» о впечатлениях от первой встречи с американским предпринимателем и инноватором Илоном Маском. По словам астрофизика, который консультировал его компанию SpaceX, любого, кто повстречает Маска, чаще всего увидит не такого человека, которого себе представлял.

«Это был 2014 год. Человек он широкоплечий, два метра ростом, а ведет себя застенчиво и скромно. Первая встреча с ним вызывает не то чтобы недоумение, но ожидания от встречи натыкаются на ботаника», - вспоминает Турышев.

Таким же его помнят и родные Илона. Он был для них «ходячей энциклопедией», а одноклассники в школе его не любили. При этом Турышев отмечает, что безосновательно называть основателя SpaceX «ботаником» тоже неверно.

«Это на самом деле абсолютно неправильная фраза в отношении него, потому что, когда решения принимаются на основании взвешенного подхода после технически грамотных вопросов, это впечатление очень быстро меняется», - заявил астрофизик.

Полную версию интервью и истории известного американского предпринимателя и изобретателя смотрите на сайте телеканала «Звезда» и на канале программы «Код доступа» в YouТube. Речь в выпуске также идет о том, как Илон Маск заработал миллионы долларов к 30 годам и куда он их тратит.

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