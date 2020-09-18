Подозреваемый в убийстве двух сестер в Рыбинске прятался в высокой траве

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске прятался от сотрудников полиции в высокой траве рядом с гаражами и дачами. Об этом рассказала представитель УМВД.

По ее словам, в поимке мужчины участвовали более 200 полицейских каждый день поисков. Когда его обнаружили, подозреваемый не пытался бежать. Об этом представитель УМВД рассказала РИА Новости.

Ранее задержанный в Рыбинске подозреваемый в убийстве девочек признал вину. Он отметил, что убил их после того, как «выпил бутылку».

Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены 15 сентября матерью погибших. Правоохранители возбудили уголовное дело. В качестве главного подозреваемого фигурирует сожитель матери убитых. Семья переехала в Рыбинск примерно месяц назад из Омской области.