Песков назвал эффективными меры поддержки россиян во время эпидемии COVID-19

Принятые российскими властями экономические меры по поддержке граждан РФ и бизнеса на фоне эпидемии COVID-19 являются эффективными. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отреагировал на заявление главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, который посетовал, что объем денежных средств, которые были выделены государством для своих граждан, можно было бы увеличить.

«Меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечивающими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме», - заявил Песков.

Накануне Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле отсутствуют планы во введению обязательной самоизоляции в связи с возможной второй волной коронавируса. Поэтому оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции быть не может.