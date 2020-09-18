Ивлееву укусила муха цеце

Известную телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву во время съемок тревел-шоу, проходящих в Африке, укусила муха цеце. Об этом она рассказала на своей страничке в соцсети Instagram.

Звезда объяснила, что изначально не заметила насекомое и села на него. Она рассказала, что после укуса мухи у нее началась сильная аллергическая реакция.

«Пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться», - описала Ивлеева.

Телеведущая сразу же выпила антигистаминное лекарство, что значительно помогло справиться с аллергией. Она также уточнила, что проконсультировалась по поводу произошедшего с гидом и узнала, что укусивший ее вид мухи не опасен.