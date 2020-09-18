Суд арестовал директора сгоревшей в Красноярске клиники

Суд отправил в СИЗО на два месяца директора частной наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске, где произошел пожар.

Накануне женщина призналась, что клиника работала без лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара. В ходе заседания суда представители следствия утверждали, что в клинике нарушали правила пожарной безопасности, не было средств защиты и не проводился соответствующий инструктаж. Об этом сообщает местный портал ngs24.ru.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге наркологической клиники. Вычислить 61-летнего мужчину удалось благодаря татуировке, которая попала на записи камер видеонаблюдения.

Трагедия в красноярской клинике унесла жизни четырех человек. Их личности пока установить не удалось из-за сильных повреждений и того факта, что многие пациенты находились в учреждении на условиях анонимности.