В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии

Спецдокладчик Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран считает, что причиной кризиса в стране стало желание президента Александра Лукашенко остаться у власти. Об этом она заявила на выступлении в ходе заседания СПЧ.

Маран полагает, что Лукашенко и его сторонники отказываются от диалога с оппозицией, а не наоборот. Также спецдокладчик заявила об имевших место, по ее мнению, нарушениях в ходе выборов президента в стране, передает РИА Новости.

Ранее Европейский парламент не признал итоги выборов в Белоруссии, согласно результатам которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов.

Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах - заручилась поддержкой 10,12% избирателей.