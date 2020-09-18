Постпред Белоруссии в ООН поспорил с Тихановской

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, которая не смогла набрать нужного количества голосов для победы на выборах, выступила по видеосвязи с речью перед Советом по правам человека ООН.

Обращаясь к присутствующим на заседании, оппозиционер призвала немедленно осуществить международное вмешательство в ситуацию в Белоруссии. Лидер оппозиционных сил, находящаяся в Латвии, призвала срочно направить в ее родную страну мониторинговую миссию для установления фактов нарушения прав человека.

Однако выступление Тихановской резко перебил официальный представитель Минска при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич, попросив прервать трансляцию.

«Я прошу прекратить трансляцию видео, не имеющего отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым», - цитирует Амбразевича РИА Новости.

Постпред Белоруссии объявил, что Минск опровергает обвинения в насилии над задержанными участниками протестных акций и отверг претензии в политически мотивированных арестах.