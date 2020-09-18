Подозреваемый в убийстве сестер в Рыбинске признал вину

СК РФ опубликовал видео с задержанием подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области.

На кадрах мужчина признается в содеянном. Он отметил, что убил детей после того, как «выпил бутылку».

Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены 15 сентября матерью погибших. В качестве подозреваемого выступает сожитель женщины.