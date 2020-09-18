Украина отказалась прописывать в конституции особый статус Донбасса

Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса и требует изменить Минские соглашения. Об этом заявил замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников.

По его словам, полное воссоединение Донбасса с Украиной сможет произойти не раньше чем через четверть века после окончания конфликта. При этом процесс не должен «создавать новых рисков».

Россия, в свою очередь, неоднократно призывала Киев к выполнению достигнутых ранее договоренностей. Кроме того, в Москве подчеркивают - наша страна продолжит придерживаться Минских соглашений.