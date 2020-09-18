Игрушки у подъезда: жители Рыбинска организовали мемориал после убийства двух сестер
Тела девочек с признаками насилия обнаружила их мать 15 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Корреспондент телеканала «Звезда» Карина Харитонова побывала в Рыбинске на месте, где были жестоко убиты две сестры. На кадрах показаны дом и подъезд, в которых жила семья.
Местные жители, не оставшиеся равнодушными к трагедии, организовали возле подъезда стихийный мемориал, к которому приносят детские игрушки.
Напомним, 15 сентября местная жительница обнаружила тела своих дочерей с признаками насильственной смерти. Через несколько дней правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления сожителя женщины. Семья, переехавшая в Рыбинск из Омской области, считалась благополучной.