Игрушки у подъезда: жители Рыбинска организовали мемориал после убийства двух сестер

Корреспондент телеканала «Звезда» Карина Харитонова побывала в Рыбинске на месте, где были жестоко убиты две сестры. На кадрах показаны дом и подъезд, в которых жила семья.

Местные жители, не оставшиеся равнодушными к трагедии, организовали возле подъезда стихийный мемориал, к которому приносят детские игрушки.

Напомним, 15 сентября местная жительница обнаружила тела своих дочерей с признаками насильственной смерти. Через несколько дней правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления сожителя женщины. Семья, переехавшая в Рыбинск из Омской области, считалась благополучной.