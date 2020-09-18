Дело Широкова передали в столичный главк МВД

Уголовным делом экс-полузащитника сборной России Романа Широкова займется столичный главк МВД. Как сообщил адвокат футболиста, дело его подзащитного было передано туда из райотдела полиции.

Еще 10 августа в матче с участием любительских команд Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку.

Бывший капитан сборной РФ сначала сбил судью с ног, а потом ударил его ногой по лицу, разбив ему бровь. После этого Данченкову была оказана медицинская помощь: врачам пришлось наложить арбитру несколько швов.

Уголовное дело в отношении Романа Широкова возбуждено по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Сейчас футболист находится под подпиской о невыезде.