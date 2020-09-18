Мемориальную доску в память об авиаконструкторе Павле Сухом открыли в Москве

Церемония открытия мемориальной таблички в честь великого авиаконструктора Павла Сухого состоялась на территории ОКБ Сухого в Москве. Павел Сухой был одним из основателей отечественной реактивной и сверхзвуковой авиации. О нем всегда говорили как о человеке, опередившем время, многие его изобретения и подходы остаются актуальными по сей день.

Реактивные машины Павла Сухого - Су-17, Су-24 и Су-25 - остаются в небе больше четырех десятков лет. Один из самых распространенных самолетов четвертого поколения Су-27 послужил базой для создания целого семейства выдающихся тяжелых авиационных комплексов.

«Мы сегодня достойно продолжаем то дело, которое начал Павел Сухой, мы активно развиваемся. У ОКБ Сухого очень много проектов, которые позволяют Министерству обороны иметь самую новейшую авиационную технику, основой которой являются самолеты марки “Су”», - рассказал на открытии мемориальной доски генеральный директор ПАО «Компания "Сухой"» Илья Тарасенко.

Российские конструкторские бюро, проектирующие непревзойденную конкурентами авиационную технику марок «Су» и «МиГ», остаются лидерами своего дела в современном мире. Сегодня идет консолидация производства этих авиационных комплексов под «одним крылом», давая будущее и развитие каждой школе, создавая еще более мощную базу для создания перспективных летательных аппаратов.

Самолеты Су-35, Су-34, Су-57 составляют основу оперативно-тактической авиации России. И все эти комплексы несут в своем названии буквы, напоминающие о Павле Сухом - авиаконструкторе, который умел смотреть в будущее и создавать его.