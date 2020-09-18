СК показал кадры задержания подозреваемого в убийстве сестер в Рыбинске
На видео мужчина рассказывает, как совершал преступление.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
СК РФ опубликовал первое видео с задержанным подозреваемым в убийстве сестер в Рыбинске.
На видео мужчина рассказывает, как совершал преступление.
«Еще одну бутылку выпил где-то до десяти часов, и убил», - сказал задержанный.
Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены 15 сентября матерью погибших. В качестве подозреваемого выступает сожитель матери девочек.
© Паблик "Опер Слил"
© Паблик "Опер Слил"