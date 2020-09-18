Опубликовано первое фото с места задержания подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске

СК РФ опубликовал первое фото с места задержания подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочек в Рыбинске. На фото представлен сам задержанный подозреваемый.

Сотрудники полиции сегодня, 18 сентября, задержали подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области. Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены 15 сентября матерью погибших.

В качестве подозреваемого выступает сожитель матери девочек. Семья считалась благополучной, она недавно переехала в регион из Омской области.