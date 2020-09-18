Лавров ответил на обвинения в «кибервмешательстве» России в дела Запада

Власти западных стран должны будут ответить за факты обвинений в адрес Москвы после утверждений о том, что Россия якобы вмешивается в их дела с помощью киберпространства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр иностранных дел, Россию обвиняют «чуть ли не в государственном хакерстве, во внедрении во все мыслимые и немыслимые системы жизнеобеспечения наших западных коллег». Лавров рассказал в интервью журналистам РИА Новости, что Москва предложила Западу возобновить диалог по кибербезопасности и международной информационной безопасности во всех ее аспектах, заявив, что готова рассматривать взаимные претензии.

«Мы и американцам, и англичанам не раз говорили: если у вас есть какие-либо претензии к нам - давайте осуществлять диалог профессиональный, на основе фактов. У нас тоже зарегистрировано не мало случаев, которые позволяют подозревать вмешательство западных сайтов, западных представителей и, соответственно, хакеров на наши ресурсы жизненно важные. Категорический отказ», - сказал Лавров.

Политик пояснил, что рано или поздно Западу придется предъявить факты, для того, чтобы подкрепить свои слова доказательствами.

«У них аргументы те же: "Вы что, нам не верите?..." Поэтому когда-то им все-таки придется отвечать на конкретные вопросы, придется факты предъявлять», - добавил министр иностранных дел.

В конце июля спецкомитет британского парламента по разведке обнародовал доклад о якобы вмешательстве РФ в британскую политику, где предъявил обвинения в адрес России, заявив о попытках Москвы подорвать мировой порядок с помощью участия в международных организациях.