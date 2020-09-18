Повалено более 120 деревьев: в МЧС оценили последствия урагана в Москва
Ветер в столице накануне достигал 26 метров в секунду, что привело к серьезным повреждениям в разных районах города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Ураганный ветер повалил в Москве более 120 деревьев и повредил около 40 автомобилей. Об этом стало известно сегодня, когда экстренные службы города начали ликвидацию последствий непогоды.
Сильнейший ливень с градом, обрушившийся на столицу накануне затопил улицы, так что автомобили утопали в глубоких лужах. За несколько часов количество выпавших осадков приблизилось практически к месячной норме.
Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. В одном из районов ветер поднял в воздух металлический контейнер и опрокинул его на припаркованные машины.
В Подмосковье пострадали пять человек. В 60 населенных пунктах остались без света более двух с половиной тысяч жителей. К утру подача электричества была восстановлена.