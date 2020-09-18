Повалено более 120 деревьев: в МЧС оценили последствия урагана в Москва

Ураганный ветер повалил в Москве более 120 деревьев и повредил около 40 автомобилей. Об этом стало известно сегодня, когда экстренные службы города начали ликвидацию последствий непогоды.

Сильнейший ливень с градом, обрушившийся на столицу накануне затопил улицы, так что автомобили утопали в глубоких лужах. За несколько часов количество выпавших осадков приблизилось практически к месячной норме.

Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. В одном из районов ветер поднял в воздух металлический контейнер и опрокинул его на припаркованные машины.

В Подмосковье пострадали пять человек. В 60 населенных пунктах остались без света более двух с половиной тысяч жителей. К утру подача электричества была восстановлена.