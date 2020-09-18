Подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух сестер задержан в Рыбинске
Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены 15 сентября матерью погибших.
© Фото: Christian Schroedter, imago-images.de, Globallookpress
В Ярославской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух сестер в Рыбинске.
«Задержан сотрудниками полиции», - сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.
Других подробностей задержания пока не сообщается. Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены 15 сентября матерью погибших.
Правоохранители возбудили уголовное дело. В качестве главного подозреваемого фигурирует сожитель матери убитых. Семья переехала в Рыбинск примерно месяц назад из Омской области.