В стране и мире Подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух сестер задержан в Рыбинске Кирилл Васин Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены 15 сентября матерью погибших. © Фото: Christian Schroedter, imago-images.de, Globallookpress В Ярославской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух сестер в Рыбинске. «Задержан сотрудниками полиции», - сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Других подробностей задержания пока не сообщается. Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены 15 сентября матерью погибших. Правоохранители возбудили уголовное дело. В качестве главного подозреваемого фигурирует сожитель матери убитых. Семья переехала в Рыбинск примерно месяц назад из Омской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует