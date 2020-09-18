Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета под Ульяновском

В поле под Ульяновском разбился легкомоторный самолет. Видео с места крушения попало в Сеть.

На кадрах ролика, предоставленного Приволжской транспортной прокуратурой, видно, насколько значительными оказались повреждения воздушного судна: кабина самолета сильно разбита, повсюду разбросаны фрагменты фюзеляжа.

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, трагедия случилась в пятницу, 18 сентября, недалеко от села Красное Сюндюково Ульяновской области. В результате происшествия погиб пилот.

По данному факту Приволжской транспортной прокуратурой была организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.