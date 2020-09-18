Кудрин назвал оптимистичным прогноз Минэкономразвития о росте ВВП

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин счел оптимистичным прогноз Минэкономразвития, согласно которому рост реального ВВП страны в 2021 году составит 3,3 процента, а в 2022 и 2023 годах – 3,4 и 3 процента соответственно.

Кудрин отметил, если в 2021 году может быть «эффект отскока», то «оснований для такого же прогноза на 2022−2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать». Об этом он написал в своей колонке для РБК.

Как отмечается в материале, если раньше возможный спад ВВП в 2020 году оценивали в 3-5% или даже в 8%, то сейчас прогнозы оптимистичнее – Минэкономразвития ожидает, что он составит 3,9%.