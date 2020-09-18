Стена обрушилась в строительном цехе в Новосибирске

В здании производственно-строительного предприятия в Новосибирске произошло обрушение стены и покрытия из металлоконструкций и сэндвич-панелей. Сообщение о нештатной ситуации на улице Твардовского в Первомайском районе поступило в экстренные службы 18 сентября в 11.19 по местному времени.

Согласно оперативной информации МЧС, пострадавших в результате обрушения стены нет. После проверки всех помещений здания пожарно-спасательные подразделения установили, что людей в здании в момент происшествия не было.

Как было установлено в ходе осмотра места обрушения, стена упала в результате разгерметизации котла отопления в котельной, расположенной на первом этаже в двухэтажном здании предприятия.

Оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области ликвидирует последствия происшествия. Пожарно-спасательные службы разбирают обрушенные конструкции предварительно на общей площади порядка 200 квадратных метров.