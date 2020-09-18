Ленивые убийцы и «экономика поцелуев»: в США вручили Шнобелевскую премию

Ленивые убийцы, «экономика поцелуев», как «надышать» аллигатора гелием, а «нарцисса» узнать по бровям. На эти и многие другие вопросы ответили лауреаты очередной Шнобелевской премии, которую вручили несколько часов назад в США. Это награда за самые сомнительные достижения в области науки.

Юбилейную 30-ю церемонию из-за пандемии полностью провели в онлайн- формате. Но это не помешало соблюдению забавных традиций. Приз остался тем же - чек на десять триллионов зимбабвийских долларов. А это примерно 40 американских центов.

Лауреаты премии - один другого страннее. Наверняка нет такого человека, который хотя бы раз в жизни не вдыхал гелий из воздушного шарика, чтобы сделать голос смешным. Похожее исследование принесло Шнобелевку Стефану Реберу и его команде. Правда, в этом случае гелий вдыхал не человек, а рептилия. В камере с этим газом ученые заставили рычать самку аллигатора. Говорят, это помогло каким-то образом изучить строение акустического аппарата данных животных.

Главную премию по психологии получила группа американо-канадских исследователей, которые при знакомстве с человеком предложили почаще обращать внимание на форму его бровей. По их мнению, брови помогают разглядеть в нем «нарцисса». Ученые даже разработали специальный метод, который подтвердил - у самовлюбленных личностей брови, как правило, выразительные и ухоженные.

Если бы лень была заболеванием, ее стоило бы диагностировать у пяти китайских наемных убийц из провинции Гуанси. Один из них взял деньги заказчика, а затем за небольшой процент делегировал совершение преступление второму. Второй - третьему, и так далее. В итоге, к счастью для жертвы, никто ее так и не убил. За столь выдающееся достижение в перекладывании обязанностей на чужие плечи киллеры были удостоены премии по менеджменту.

Шнобелевскую премию мира получили правительства Индии и Пакистана за то, что их дипломаты тайком посреди ночи звонили друг другу в дверь, а затем убегали, прежде чем кто-либо успевал открыть.

Лучшими физиками в этом году стали Иван Максимов и Андрей Потоцкий. Австралийские ученые украинского происхождения определили, что происходит с формой дождевого червя при вибрациях с высокой частотой.

Приз в области экономики вручили за попытку установить взаимосвязь между неравенством доходов в разных странах мира и средним количеством поцелуев. Правда, какие выводы сделали экономисты - не сообщается.