Легкомоторный самолет потерпел крушение под Ульяновском
Авария произошла недалеко от села Красное Сюндюково Ульяновской области, в результате трагедии погиб пилот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Приволжская транспортная прокуратура
Жесткую посадку в поле под Ульяновском совершил легкомоторный самолет. Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, трагедия случилась утром в пятницу недалеко от села Красное Сюндюково Ульяновской области.
«Произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна ЕЭВС "Синтал" с бортовым номером RA - 0931G», - говорится в сообщении ведомства.
Как стало известно, владелец воздушного судна не согласовывал полет самолета с органами организации воздушного движения. По предварительной информации, им является индивидуальный предприниматель.
Приволжская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начали проверки по факту трагедии.