Легкомоторный самолет потерпел крушение под Ульяновском

Жесткую посадку в поле под Ульяновском совершил легкомоторный самолет. Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, трагедия случилась утром в пятницу недалеко от села Красное Сюндюково Ульяновской области.

«Произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна ЕЭВС "Синтал" с бортовым номером RA - 0931G», - говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, владелец воздушного судна не согласовывал полет самолета с органами организации воздушного движения. По предварительной информации, им является индивидуальный предприниматель.

Приволжская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начали проверки по факту трагедии.