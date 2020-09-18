Cтала известна причина провала британской вакцины от COVID-19

Американские журналисты выяснили истинную причину провала британской вакцины от коронавируса производства компании «АстраЗенека».

Как стало известно журналистам CNN, получившим доступ к отчету международного фармацевтического гиганта, именно после второй дозы оксфордской вакцины у пациентки из Британии диагностировали поперечный миелит - редкое воспалительное заболевание костного мозга.

Хотя ранее специалисты отрицали, что это могло быть побочным эффектом вакцины. Именно после этой неудачи тестирование и было приостановлено.

Препарат считался одним из самых многообещающих и пытался конкурировать с российским «Спутником V». Однако после неудачи с добровольцем в Британии национальные институты здравоохранения США начали собственную проверку.