Cтала известна причина провала британской вакцины от COVID-19
Доступ к отчету международного фармацевтического гиганта «АстраЗенека», который контролирует испытания, получили журналисты CNN.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Американские журналисты выяснили истинную причину провала британской вакцины от коронавируса производства компании «АстраЗенека».
Как стало известно журналистам CNN, получившим доступ к отчету международного фармацевтического гиганта, именно после второй дозы оксфордской вакцины у пациентки из Британии диагностировали поперечный миелит - редкое воспалительное заболевание костного мозга.
Хотя ранее специалисты отрицали, что это могло быть побочным эффектом вакцины. Именно после этой неудачи тестирование и было приостановлено.
Препарат считался одним из самых многообещающих и пытался конкурировать с российским «Спутником V». Однако после неудачи с добровольцем в Британии национальные институты здравоохранения США начали собственную проверку.