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Лавров призвал соседние государства не навязывать свою волю Белоруссии

Кирилл Васин
10:17 18.09.2020
Министр иностранных дел отметил, что западные страны сейчас используют некоторых лидеров белорусской оппозиции в своих интересах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что соседние государства не должны навязывать свою волю белорусскому народу.

Министр иностранных дел отметил, что западные страны сейчас используют некоторых лидеров белорусской оппозиции в своих интересах. В частности, он обратил внимание на последние заявления участницы президентских выборов Светланы Тихановской. Лавров предположил, что ей, вероятно, подсказывают, как вести деятельность в Белоруссии.

«Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны, ну и наши соседи, в том числе такие, как Литва, пытались диктовать свою волю белорусскому народу и по сути дела руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом “втемную”», - сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился закрыть границу с Польшей и Литвой, и усилить - с Украиной. Об угрозе, которая надвигается с Запада, и мобилизации половины армии страны белорусский президент объявил, выступая на женском форуме в Минске.

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