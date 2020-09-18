Стипендии студентов проиндексируют на 3,7%

Стипендии студентов российских вузов в 2021-2022 учебном году будут проиндексированы на 3,7%. Соответствующие цифры отражены в проекте государственного бюджета для следующих трех лет.

В 2022 и 2023 годах увеличить выплаты учащимся планируется на 4%.

Выплачивать стипендии в новом объеме учебные заведения начнут с 1 сентября следующего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст пояснительной записки к проекту бюджета.

В сентябре 2019 года, по данным агентства, средний размер академической стипендии на территории России составил 2980 рублей.