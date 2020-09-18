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«Европарламент не вправе указывать суверенным государствам»: в Совфеде отреагировали на призыв ЕП к отмене поправок в Конституцию РФ

Лина Давыдова
00:58 18.09.2020
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал резолюцию Европарламента с призывом отменить поправки к Конституции РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Европарламент не имеет никакого права указывать суверенным государствам, что писать в их основных законах. Такое мнение высказал зампред комитета Совфеда по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов, комментируя призыв ЕП к отмене поправок к Конституции России.

«Российская Федерация не является членом Европейского союза, мы не собираемся быть членами ЕС. И даже если бы мы были членами Европейского союза, чисто теоретически, даже в этом случае Европейский парламент был бы не вправе указывать суверенным государствам, что писать в их основных законах <...> Мне по-человечески жаль: все-таки старушка-Европа достойна, на мой взгляд, более серьезных людей, которые заседают в их столь высокопарно названных органах парламентских. Хотелось бы, чтобы эти люди, принимая решения, руководствовались иногда и здравым смыслом», - высказал свое мнение Климов в комментарии «Звезде».

В четверг Европарламент принял резолюцию, в которую, в частности, вошел призыв к Евросоюзу «постоянно требовать от России отменить или изменить» поправки к Конституции РФ, а также предложение по ужесточению ограничения по строительству «Северного потока-2».

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